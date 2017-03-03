Суббэн: перед матчем с «Монреалем» нахлынули воспоминания, и я расчувствовался

Защитник «Нэшвилл Предаторз»прокомментировал оказанный ему болельщиками приём перед матчем с бывшим клубом – «Монреалем» (1:2).«Я и правда не знал, какие эмоции испытаю от этого вечера. Я сыграл на этой арене кучу матчей, стал свидетелем множества прекрасных событий в городе, и все эти воспоминания сегодня нахлынули.И визиты в детский госпиталь, и время, проведённое здесь с семьёй, с партнёрами… Я почувствовал, что разделил это всё с болельщиками и всей общиной города, и поэтому, наверное, так расчувствовался», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.