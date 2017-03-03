Вайсфельд: будущее Захаркина в «Салавате Юлаеве» решится на следующей неделе

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»подвёл итоги выступления уфимского клуба в этом сезоне. Команда уступила в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барсу».«Конечно, результат нынешнего сезона для «Салавата» неудовлетворительный. Сложно сказать, стали ли травмы главной причиной такого выступления, но, безусловно, это была серьёзная проблема. У меня есть понимание того, почему команда так сыграла, но это внутренние клубные вопросы, которыми я делиться не могу.Будущее Игоря Захаркина будет решать руководство. Пока не могу сказать, уйдёт он или останется на посту главного тренера. В течение следующей недели вопрос по главному тренеру решится. У меня контракт заканчивается, новый я пока не подписал, но я, скорее всего, останусь в «Салавате». Переговоры о новом контракте я веду, они практически завершены.Не только от клуба зависит, кто останется в команде из игроков на следующий сезон. У нас есть некоторые соображения и желания. Сможем ли мы их осуществить — время покажет. Нельзя сказать, что сохранение Умарка — первоочередная задача для «Салавата», потому что у него подписан контракт на следующий год. В прессе появлялась информация, что Умарк обсуждал с одним шведским хоккеистом идею, что они в следующем сезоне вместе будут играть на родине. Возможно, такие разговоры и были, но до того как Линус переподписал с нами контракт летом. Поэтому здесь просто некое недопонимание возникло.С моей точки зрения, Сведберг провёл не лучший свой сезон, но много было незаслуженной критики. То, что мы много пропускали, не только вина вратаря. В плей-офф Сведберг сыграл очень хорошо, как и в прошлом году. Что касается ситуации с Капризовым, то её комментировать вообще не буду», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.