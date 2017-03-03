Вайсфельд: будущее Захаркина в «Салавате Юлаеве» решится на следующей неделе

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева» Леонид Вайсфельд подвёл итоги выступления уфимского клуба в этом сезоне. Команда уступила в первом раунде плей-офф Кубка Гагарина «Ак Барсу».
«Конечно, результат нынешнего сезона для «Салавата» неудовлетворительный. Сложно сказать, стали ли травмы главной причиной такого выступления, но, безусловно, это была серьёзная проблема. У меня есть понимание того, почему команда так сыграла, но это внутренние клубные вопросы, которыми я делиться не могу.
Будущее Игоря Захаркина будет решать руководство. Пока не могу сказать, уйдёт он или останется на посту главного тренера. В течение следующей недели вопрос по главному тренеру решится. У меня контракт заканчивается, новый я пока не подписал, но я, скорее всего, останусь в «Салавате». Переговоры о новом контракте я веду, они практически завершены.
Не только от клуба зависит, кто останется в команде из игроков на следующий сезон. У нас есть некоторые соображения и желания. Сможем ли мы их осуществить — время покажет. Нельзя сказать, что сохранение Умарка — первоочередная задача для «Салавата», потому что у него подписан контракт на следующий год. В прессе появлялась информация, что Умарк обсуждал с одним шведским хоккеистом идею, что они в следующем сезоне вместе будут играть на родине. Возможно, такие разговоры и были, но до того как Линус переподписал с нами контракт летом. Поэтому здесь просто некое недопонимание возникло.
С моей точки зрения, Сведберг провёл не лучший свой сезон, но много было незаслуженной критики. То, что мы много пропускали, не только вина вратаря. В плей-офф Сведберг сыграл очень хорошо, как и в прошлом году. Что касается ситуации с Капризовым, то её комментировать вообще не буду», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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