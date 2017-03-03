Кифи: Калинин пока ещё приспосабливается к АХЛ

Главный тренер «Торонто Марлиз» Шелдон Кифи считает, что российский нападающий Сергей Калинин пока ещё не привык к АХЛ.
«Калинин пока ещё приспосабливается к новой для себя лиге. Большую часть этого сезона он провёл в НХЛ, играя в четвёртом звене. В таком положении у вас не так много игрового времени, вы получаете недостаточно возможностей встретиться с шайбой. Это тяжело, но такие ситуации случаются.
Если вы посмотрите на статистику Сергея на протяжении большей части его карьеры, то увидите, что он не выдавал сверхрезультативных сезонов. В составе «Марлис» есть ещё несколько игроков, которые находятся в схожей ситуации. У них уже был опыт выступлений в НХЛ, но сейчас они ищут возможности вернуться обратно. Мы делаем всё, чтобы они чувствовали себя комфортно и получали достаточно игрового времени», — цитирует игрока официальный сайт НХЛ.