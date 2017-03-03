Бюджет «Спартака» не уменьшится, увеличение обсудят на совете директоров

Генеральный менеджер «Спартака»рассказал о финансовом положении команды, а также поведал, где красно-белые планируют провести предсезонные сборы.«То, что бюджет клуба будет на том же уровне – точно, а увеличится ли – решится на совете директоров. Спонсоры выполняют все обязательства, здесь нет никаких вопросов. «Спартак» — один из немногих клубов в лиге, где не было задержек. Хочется, чтобы игроки так же стабильно играли, как и получают зарплату. До 15 марта у нас должен пройти совет директоров. На нём будет окончательно всё утверждено.Подготовка к сезону? Второй сбор мы обычно проводим в Финляндии. Первый сбор тоже будет за границей, в прошлом году мы ездили в Чехию. В этой стране много разных вариантов, и, возможно, мы снова поедем туда. Но это уже будут сборы со льдом, а не так, как в прошлом сезоне», — сказал Жамнов в интервью «Чемпионату».Полное интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате» сегодня.