Морозов: ХК «Сочи» не хватило двух игр, 5-6 очков

Нападающий ХК «Сочи»подвёл итоги сезона. Южная команда не попала в плей-офф.«Получился неплохой сезон. Перед началом чемпионата меня выбила травма на три месяца. Было тяжело, но потом я быстро вкатился. Помогло то, что в третьей или четвёртой игре после возвращения в состав забил гол. Это придало мне уверенности, и потом пошло все неплохо. Я всё равно прошёл почти всю предсезонку, но из-за травмы потом много времени пропустил. В таких ситуациях всегда тяжело возвращаться, но получилось всё хорошо.Что помешало команде выйти в плей-офф? Много факторов, на самом деле. Травмы, конечно, да и, грубо говоря, нам не хватило двух игр, 5-6 очков. Мы проигрывали и «Ладе», и Новокузнецку… В общем, выиграй два матча – и спокойно бы в плей-офф были.Мы всегда выходим играть на победу, но бывает такое, что что-то не получается, у команды не всё идёт хорошо. Этим и объясняются поражения», — цитирует игрока официальный сайт клуба.