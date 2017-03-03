В «Спартаке» планируют выпустить чёрный альтернативный комплект формы

Генеральный менеджер «Спартака»рассказал о возможности присоединения спартаковской школы к клубной структуре. Также Жамнов не исключил появления у команды чёрного альтернативного комплекта формы.«Мы хотим ещё одну форму выпустить на следующий год, альтернативную, чёрного цвета. Планировали сделать это в этом сезоне, но руки не дошли. Пока что это из области фантазии, но всё реально. Играть, например, домашние матчи в выходные дни в чёрных майках – это смотрится красиво, тем более с красными шарфами. Это можно развивать в плане маркетинга, где у нас хороший коллектив.Сейчас мы прорабатываем все варианты, чтобы школа была у нас. Так легче всё контролировать. Я знаю, что там маленькие зарплаты у тренеров. Всё упирается в различные нюансы, вопросов много. Например, есть наши ветераны – Якушев, Майоров, Старшинов. Понимаешь, что они делали историю нашего клуба, но им обидно, что нет результата. С другой стороны, они всё прекрасно осознают и в курсе тех трудностей, с которыми мы сталкиваемся. Уровень игроков, финансовые возможности. У нас нормальные, адекватные ветераны», — сказал Жамнов в интервью «Чемпионату».Полное интервью с Алексеем Жамновым читайте на «Чемпионате» сегодня.