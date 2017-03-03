Бэбкок: по какой-то причине «Торонто» в этом сезоне не везёт на буллитах

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс»прокомментировал поражение от «Лос-Анджелес Кингз» (2:3 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.«Я думаю, что мы хорошо сыграли сегодня. При втором голе соперника мы допустили ошибку, первый, когда шайба попала нашему игроку в голову, тоже разочаровал. Но у нас было много моментов. Куик был хорош сегодня, как Андерсен. Доволен ли я защитой? Думаю, что Райлли и Гардинер были на уровне, Зайцев тоже хорошо отыграл. Ханвик показал себя в своей зоне.По какой-то причине в этом сезоне нам не везёт на буллитах, но играли мы хорошо. Мы создавали много неприятностей сопернику, как и они нам, так что это был хороший матч.Мы должны набирать очки. Сегодня получили одно и, если не ошибаюсь, вылетели из зоны плей-офф. Теперь надо возвращаться туда», – цитирует игрока официальный сайт НХЛ.