Кожевников: Захаркин не умеет работать самостоятельно

Двукратный олимпийский чемпионподвёл итоги серии первого раунда плей-офф «Ак Барс» — «Салават Юлаев». Казанцы выиграли в пяти матчах. Также эксперт высказался о других сериях Восточной конференции КХЛ.«Понятно, что самый принципиальный поединок Востока: «Ак Барс» — «Салават Юлаев». По всем параметрам, по всему ходу серии лично для меня стало ещё раз ясно: Захаркин не умеет работать самостоятельно. Он был хорош только в тандеме с Быковым. И теперь понятно, кто там был ведущим, а кто на подхвате. Поражение в серии — это проигрыш именно тренера. Кто-то будет говорить, что была упущена победа в предыдущем матче на домашней арене. Надо говорить не об этом, а о том, что была упущена вся серия! Потому что было сделано слишком много тактических и стратегических ошибок Захаркина. Как и в регулярном чемпионате, когда команда упускала в выигранных встречах победы, так и в серии плей-офф. В прошлом году в противостоянии Билла и Захаркина, проигрывая 1-3, «Салават Юлаев» сумел вырвать серию со счётом 4-3. Но дальше «Салават Юлаев» не сумел пройти в следующем круге, уступил по всем статьям. В нынешнем году и этого не произошло. Уж слишком много ошибок наделал Захаркин. Потому что «Салават Юлаев» и по подбору игроков, и по уровню зарплат третья команда в лиге. По всем показателям команда Захаркина обязана быть в первой четвёрке всей КХЛ! А она вылетает в первом же раунде. Теперь понятно, почему я предъявляю такие претензии к Захаркину?!В паре «Металлург» и китайский «Куньлунь Рэд Стар» — для меня было всё ясно. Китайский клуб сделал всё, что можно. И даже больше. Это его потолок. «Авангард» и «Адмирал» противостояние немного затянулось из-за часовых поясов. Слишком большая разница во времени. Но для меня не стоит вопрос, кто выиграет. «Авангард» обязан выиграть серию и пройти дальше. Уверен, что мало у кого на этот счёт есть сомнения. А вот в паре «Трактор» и «Барыс» предстоит упорная борьба», — приводят слова Кожевникова «Аргументы недели».