Бадюков: с Юрзиновым «Спартак» может иметь серьёзные задачи на следующий сезон

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВ Алексей Бадюков поделился мнением об отставке Владимира Юрзинова из «Куньлуня» и прокомментировал возможный его приход в «Спартак».
«Абсолютно не удивило решение Юрзинова, хотя, безусловно, это большая потеря для китайского клуба. Юрзинов привнёс в «Куньлунь» очень много. Для команды-новичка было сделано всё идеально, и это во многом благодаря главному тренеру. Он пришёл в клуб, внёс в заявку 10 игроков, которые делали результат весь сезон. У «Куньлуня» было хорошее большинство, где-то кадров не хватало, но с нуля Юрзинов сколотил добротную команду. Владимир Владимирович сразу обратил на себя внимание, вновь доказал, каким классным специалистом он является. Думаю, ему уже по ходу сезона поступали серьёзные предложения.
Если Юрзинов придёт в «Спартак», то будет требовать собрать ещё пятёрку игроков. У красно-белых у Стоа и Радила постоянно менялись партнёры, кого только к ним не ставили. В любом случае Юрзинов захочет усилить команду. Если руководство «Спартака» на это пойдёт, то это будет суперрешение и красно-белые будут иметь серьёзные задачи на следующий сезон. Вот если команда никак не усилится — это будет проблемой», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.
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