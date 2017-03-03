Бадюков: с Юрзиновым «Спартак» может иметь серьёзные задачи на следующий сезон

Двукратный обладатель Кубка Гагарина, эксперт КХЛ ТВподелился мнением об отставке Владимира Юрзинова из «Куньлуня» и прокомментировал возможный его приход в «Спартак».«Абсолютно не удивило решение Юрзинова, хотя, безусловно, это большая потеря для китайского клуба. Юрзинов привнёс в «Куньлунь» очень много. Для команды-новичка было сделано всё идеально, и это во многом благодаря главному тренеру. Он пришёл в клуб, внёс в заявку 10 игроков, которые делали результат весь сезон. У «Куньлуня» было хорошее большинство, где-то кадров не хватало, но с нуля Юрзинов сколотил добротную команду. Владимир Владимирович сразу обратил на себя внимание, вновь доказал, каким классным специалистом он является. Думаю, ему уже по ходу сезона поступали серьёзные предложения.Если Юрзинов придёт в «Спартак», то будет требовать собрать ещё пятёрку игроков. У красно-белых у Стоа и Радила постоянно менялись партнёры, кого только к ним не ставили. В любом случае Юрзинов захочет усилить команду. Если руководство «Спартака» на это пойдёт, то это будет суперрешение и красно-белые будут иметь серьёзные задачи на следующий сезон. Вот если команда никак не усилится — это будет проблемой», — сказал Бадюков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.