Бирюков: хочу извиниться за этот нелепый гол

Вратарь «Торпедо»подвёл итоги сезона. Нижегородская команда вылетела в первом раунде плей-офф.«Непростой сезон. Очень трудно говорить сейчас, после того, как он завершён так рано. Чувство пока только одно – опустошение… Жаль, что мы не прошли первый раунд. Хотел бы поздравить «Динамо» с победой. К сожалению, приходится признать, что они были сильнее. Знали, что «Динамо» очень сильно, за это говорит и итоговое место команды в регулярке – третье на Западе. Понимали, что будет нелегко. Но то, что серия завершится со счётом 1-4 точно не предполагали.Главное – хочу извиниться перед клубом, перед болельщиками за этот нелепый гол, который, решил судьбу второго матча, а, возможно, и всей серии. Я своей ошибкой не дал команде выиграть и, возможно, это сказалось на итогах всего противостояния. С другой стороны, могу сказать, что, если не брать во внимание эту оплошность, я отдал все силы, все эмоции. До последней капли пота. Всё, что мог, всё, что от меня зависело, делал. Мне не стыдно за свою работу. Конечно, это был удар. Нокаут. Спасибо ребятам, тренерскому штабу, болельщикам, семье за то, что поддержали. Долго расстраиваться времени не было. Просто работал, работал… Понимал, что, возможно, дадут ещё шанс, и нужно быть мужиком до конца. Пахать и переламывать ситуацию.Какой матч серии оказался ключевым? Думаю, вторая игра в Нижнем Новгороде. Победа была в наших руках, очень близко, но, к сожалению, мы её упустили. Всё-таки есть разница между 2-2, и 1-3… То же самое можно сказать и по первым двум выездным матчам. Один надо было цеплять. Это – ключевые моменты. По ходу регулярки выдавали серии неплохих матчей. И команда, и я… Но, всё это, всё положительное сейчас кажется мелким. Мы очень хотели идти в плей-офф дальше.У меня контракт до конца сезона, но сейчас мысли совсем не об этом. Мы проиграли серию. Это надо осознать. Потом отдохнуть… А дальше – посмотрим», — цитирует игрока официальный сайт КХЛ.