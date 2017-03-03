Президент «Флориды»: надеюсь, Ванек поможет с реализацией лишнего

Президент «Флориды Пантерз» по хоккейным операциямпрокомментировал обмен форварда Томаша Ванека из «Детройт Ред Уингз».«Мы смогли усилить состав нашей команды, оставив у себя всех молодых игроков, не нарушив связей в нашем составе. Это серьёзный шаг вперёд для команды. Я разговаривал с Томасом. Он рад, что будет играть у нас. Он понимает, что у нас много техничных игроков, у нас молодая команда и мы способны сильно потрепать любого соперника. Если он будет играть с полной отдачей, играть хорошо, на что я очень надеюсь, кто знает, чего мы добьёмся.Мы считаем, что у нас хорошая команда. Появление Томаса даёт нам полное право претендовать на место в плей-офф. Я думаю, что он нам в этом поможет. Полагаю, что игрокам он понравится. Он хороший человек, был примером для молодёжи в «Детройте», хорошо там играл. Ему надо подписывать новый контракт. Это также положительный фактор.Сегодня не получится победить без уверенного розыгрыша большинства. В этом году мы надёжно играем в меньшинстве. Теперь у нас появился игрок, который поможет нам с розыгрышем лишнего. Надеюсь на это. Если это произойдёт, у нас появится первый повод задуматься над тем, как нам поступить с ним летом», – цитирует функционера официальный сайт НХЛ.