Захаркин покинул пост главного тренера «Салавата Юлаева»

Хоккейный клуб «Салават Юлаев» расторг контракт с главным тренером. Действие соглашения прекращено по обоюдному согласию сторон. Об этом информирует официальный сайт клуба Континентальной хоккейной лиги.Также «Салават Юлаев» покидают тренер Николай Борщевский и тренер вратарей Кирилл Кореньков.Специалист начинал сезон -2015/16 в качестве тренера-координатора, но после отставки Анатолия Емелина возглавил команду. Уфимская команда дошла до финала конференции. В текущем сезоне уфимцы заняли шестое место в Восточной конференции и вылетели из плей-офф по итогам пяти матчей «зелёного дерби».Захаркин — двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе «Салавата Юлаева» и СКА в качестве асистента Вячеслава Быкова.