«СКА-1946» стал победителем регулярного чемпионата МХЛ

3 марта регулярный чемпионат завершила команда «СКА-1946», выступающая в Молодёжной хоккейной лиге. Матч с командой «СКА-Серебряные Львы» определял место петербургских «армейцев» в конференции «Запад». Обыграв соперника со счётом 4:3, «СКА-1946» впервые в истории стал победителем Западной конференции, набрав 121 очко.Также «армейцы» заняли первое место и в общей таблице лиги, завершив регулярный сезон с лучшим процентом очков среди всех команд.11 и 12 марта «СКА-1946» на домашнем льду начнёт борьбу за кубок Харламова в плей-офф МХЛ. Его соперником станет нижегородская «Чайка».