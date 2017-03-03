Определились пары первого раунда плей-офф МХЛ от Западной конференции

В матчах регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги, состоявшихся 3 марта, стали известны все пары первого раунда плей-офф от Западной конференции.1. СКА-1946 (Санкт-Петербург) – 8. «Чайка» (Нижний Новгород)2. «Красная Армия» (Москва) – 7. МХК «Динамо» (Санкт-Петербург)3. «Локо» (Ярославль) – 6. «Алмаз» (Череповец)4. «Русские Витязи» (Чехов) – 5. МХК «Спартак» (Москва)Матчи 1/8 финала Кубка Харламова на Западе пройдут 11, 12 и 15 марта, и, в случае необходимости, 16 и 19 марта. Серии пройдут до трёх побед. Пары 1/8 финала от Востока станут известны позднее.