Свенссон: в КХЛ всё даже более профессионально, нежели я представлял

Голкипер «Спартака»поделился впечатлениями от своего первого сезона в КХЛ. Также хоккеист рассказал о моих планах.«Конечно, хотелось бы, чтобы наша команда выигрывала больше матчей, но не могу сказать, что о чём-то жалею. Если говорить о КХЛ, то эта лига очень высокого уровня, в клубах которой выступают невероятно мастеровитые хоккеисты. Да и всё, что касается околохоккейной части, здесь на высшем уровне, всё даже более профессионально, нежели я представлял себе перед переходом в «Спартак».Самая сильная команда, с кем встречался «Спартак»? Наверное, магнитогорский «Металлург». Если говорить о принципиальных матчах для нашего клуба, то, разумеется, это дерби против ЦСКА и «Динамо» – узнал это ещё до предсезонных сборов. СКА и ЦСКА тоже очень сильные команды.Кто выиграет Кубок Гагарина в этом сезоне? Думаю, это будет либо ЦСКА, либо СКА. Они смотрятся гораздо сильнее других команд Лиги.Всё, что у меня запланировано на данный момент, – отправиться ненадолго отдохнуть в Исландию этой весной. После чего приступить к собственной программе подготовки к предстоящему сезону вне зависимости от того, где мне предстоит его провести», – цитирует игрока официальный сайт красно-белых.