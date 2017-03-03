Вайсфельд: может «Салават» возглавить иностранный тренер? Всё может быть

Генеральный менеджер «Салавата Юлаева»прокомментировал уход Игоря Захаркина с поста главного тренера. Действие контракта было прекращено по обоюдному согласию сторон.«Не знал, сколько времени займут переговоры, поэтому думал, что вопрос с главным тренером прояснится только на следующей неделе. Когда меняют тренеров, в 99% случаев причина одна — результат команды. Круг кандидатов на пост нового главного тренера есть. Переговоры ни с кем начать ещё не успели, только сегодня расстались с Захаркиным.Не могу сказать, когда будет названо имя нового тренера. Как получится договориться. Будет ли это точно русский специалист? Мы рассматриваем разные кандидатуры. Не исключаю ли я вероятность, что это может быть иностранный специалист? Всё может быть», — сказал Вайсфельд в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Тубольцевой.