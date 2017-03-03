Игинла: здорово, что с «Кингз» я снова участвую в матчах, где борются за очки

Нападающий «Лос-Анджелес Кингз»провёл первый матч за новую команду с «Баффало Сэйбрз» (3:2 Б) после перехода из «Колорадо Эвеланш», который занимает последнее место в турнирной таблице. Форвард отметил, что рад вновь участвовать в важных матчах, в которых идёт борьба за очки и каждая смена имеет значение.«Я играл не так хорошо, как мне хотелось бы. Я собираюсь показывать лучший хоккей. Надеюсь, я подойду команде и смогу приносить ей пользу, например важными голами, стабильной игрой нашего звена. Но пока я в команде первый день, ещё адаптируюсь.Мне понравился этот матч, и я счастлив, что мы смогли отыграться. В этом матче чувствовалось, что обе команды отчаянно сражаются, потому что каждое очко сейчас очень важно. Здорово быть частью этого, когда в каждой смене ощущаешь напряжение и необходимость бороться. Я давно уже не участвовал в таких матчах и рад, что они вернулись», — цитирует Игинлу Yahoo! Sports.