Хамитов: отставка Захаркина назрела, в «Салавате» всё будет выстроено по-другому

Глава Республики Башкортостанпрокомментировал отставку главного тренера «Салавата Юлаева». Уфимская команда заняла шестое место на Востоке по итогам регулярного чемпионата и проиграла в первом раунде плей-офф «Ак Барсу» со счётом 1-4.«Я как болельщик «Салавата Юлаева», конечно, недоволен тем, что происходило в этом сезоне. И в регулярном чемпионате команду лихорадило, и первый круг плей-офф — и команда покидает турнир. Безусловно, такие же чувства, как у всех наших болельщиков республики. Поэтому отставка Захаркина вполне назрела, и она состоялась.Конечно, будет переформат в клубе, всё будет выстроено по-другому. Вместе с болельщиками мы обсудим и реализуем это в новом сезоне 2017/18 года. «Салават Юлаев» должен быть всегда в числе лучших клубов России, это обязательное условие!» — цитирует Хамитова «Башинформ».