4 марта в Москве пройдёт финал хоккейного турнира «Red Bull Шлем и Краги»

Серия хоккейных соревнований необычного формата «четыре на четыре» «Red Bull Шлем и Краги» завершится 4 марта в Москве на открытом катке Парка Легенд национальным финалом. Победители отборочных турниров в восьми городах (Москва, Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург, Тюмень, Воронеж, Владивосток и Калининград) сразятся за титул лучшей дворовой хоккейной команды страны.
Правила просты: шесть игроков в команде, игра на время по схеме «четыре на четыре» и полное отсутствие вратарей. Каждая игра проходит в два периода по 15 минут с пятиминутным перерывом. Групповой турнир начнётся в 8:00, решающие матчи (со стадии полуфиналов) – в 17:00
В финальном турнире примут участие восемь команд:
РЭУ (Москва), «Южный Централ» (Пермь), «Восточный» (Тюмень), «Сальсэда» (Казань), «Метеор» (Липецк), «РусФан» (Санкт-Петербург), «Запад России» (Калининград), ХК «Снежинка» (Москва).
Подробности можно узнать в официальной группе турнира в соцсети «ВКонтакте».
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