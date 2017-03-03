Австрийская лига одобрила участие «Медвешчака» в чемпионате сезона-2017/18

Директор по коммуникациям «Медвешчака»сообщил, что австрийская лига EBEL одобрила участие клуба в чемпионате-2017/18. Окончательное решение хорватский клуб должен принять не позднее 15 марта.«Медвешчак» выполнил все необходимые финансовые и спортивные условия, чтобы участвовать в чемпионате EBEL в следующем сезоне. Мы хотим поблагодарить все клубы австрийской лиги и её руководство за то, что оказали нам такое доверие. Окончательный ответ мы должны дать в середине марта", — цитирует Вучинича пресс-служба клуба.В сезоне-2016/17 «Медвешчак» занял 12-е место на Западе, не попав в плей-офф. По ходу регулярного чемпионата клуб продал и отпустил в другие лиги большую часть хоккеистов, а также главного тренера Горди Дуайера.