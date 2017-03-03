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Австрийская лига одобрила участие «Медвешчака» в чемпионате сезона-2017/18

3 марта 2017, пятница. 19:54. Хоккей
Директор по коммуникациям «Медвешчака» Ранко Вучинич сообщил, что австрийская лига EBEL одобрила участие клуба в чемпионате-2017/18. Окончательное решение хорватский клуб должен принять не позднее 15 марта.

«Медвешчак» выполнил все необходимые финансовые и спортивные условия, чтобы участвовать в чемпионате EBEL в следующем сезоне. Мы хотим поблагодарить все клубы австрийской лиги и её руководство за то, что оказали нам такое доверие. Окончательный ответ мы должны дать в середине марта", — цитирует Вучинича пресс-служба клуба.

В сезоне-2016/17 «Медвешчак» занял 12-е место на Западе, не попав в плей-офф. По ходу регулярного чемпионата клуб продал и отпустил в другие лиги большую часть хоккеистов, а также главного тренера Горди Дуайера.

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Источник: Официальный сайт ХК "Медвешчак" Сообщить об ошибке
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Новости. Хоккей
3 марта 2017, пятница
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