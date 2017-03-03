Кросби: состав «Пингвинз» мало изменился, это должно помочь в борьбе за Кубок

Нападающий «Питтсбург Пингвинз»считает, что его команде по силам второй раз подряд завоевать Кубок Стэнли. Последняя команда, которой это удавалось, — «Детройт Ред Уингз» (1997, 1998).«За месяц до окончания регулярного чемпионата ты стараешься выйти на новый уровень, потому что в плей-офф повышается накал, больше желания и эмоций. Если поймать эту игру в марте-апреле, то начинать плей-офф легче.Почему я думаю, что мы можем выиграть второй подряд Кубок Стэнли? Состав нашей команды не сильно изменился. Все друг другу доверяют и верят в победу. Мы можем играть по-разному и побеждать. Все понимают, что завоевать Кубок Стэнли — это невероятно сложно, но многие ребята в нашей команде прошли это в прошлом году, это, несомненно, должно нам помочь в борьбе за него», — цитирует Кросби ESPN.