Рафиков: Кудашов учёл ошибки прошлого плей-офф и работает по-другому

Защитник «Локомотива»поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф, где ярославцы встретятся с ЦСКА. Защитник также отметил, что главный тренер командыизменил подход к работе после неудачного выступления в плей-офф сезона-2015/16 (поражение от СКА со счётом 1-4 в первом раунде).«Очень рады, что прошли минское «Динамо». Если мне не изменяет память, мы два года не могли преодолеть первый раунд плей-офф. Готовимся к следующим играм, дальше будет соперник серьёзнее. У ЦСКА мы выиграли две игры в сезоне, но регулярный чемпионат и плей-офф – разные вещи. Сейчас будет совершенно другая игра, и на прошлые результаты нет смысла смотреть. ЦСКА – очень агрессивная команда, играет всегда в тело, «копает» под воротами, с ними будет намного тяжелее, чем с Минском.Тактика у нас точно разная. Может быть, под воротами обе команды играют агрессивно, стараются не пускать на свой пятак. В этом, возможно, «Локомотив» и ЦСКА похожи. В этой серии не только физика выйдет на первый план. Исполнительское мастерство будет играть ключевую роль. Плюс очень важна игра в неравных составах.Изменился ли Алексей Кудашов по сравнению с прошлым плей-офф? Конечно, изменился. Кудашов учёл предыдущие ошибки, он ведёт себя иначе и работает совершенно по-другому», — цитирует Рафикова пресс-служба КХЛ.