Готовец: второй и третий матчи с «Локомотивом» надломили нас психологически

Защитник минского «Динамо»поделился впечатлениями от первого раунда плей-офф с «Локомотивом» (1-4).«Сейчас присутствуют разочарование и опустошение. Не такого конца мы ожидали. Серия получилась, как американские горки: первый матч неплохо провели, следующие две игры провалили, в четвёртой встрече боролись. В решающем поединке до последнего периода не всё было ясно… Но мы проиграли.Третья игра стала ключевой в серии. Мы потерпели чувствительное поражение в Ярославле (2:7), приехали домой и должны были побеждать. Если бы мы выиграли, то серия могла пойти по-другому. Но в первом периоде счёт был уже 0:3. Я не скажу, что с 0:3 невозможно вернуться в игру – это просто очень сложно сделать. Тем более «Локомотив» — очень организованная команда. У нас не получилось отыграться, к сожалению.banner type=»inread»>Лично я чувствовал себя хорошо. Другие ребята тоже не жаловались. Тяжелее было в эмоциональном плане. Второй и третий матчи нас немного надломили психологически. В четвёртой и пятой встречах мы показали, что можем бегать и биться", — цитирует Готовца пресс-служба КХЛ.