Тренерский штаб «Сочи» во главе с Буцаевым будет отправлен в отставку

Как стало известно «Чемпионату», тренерский штаб «Сочи» во главе сбудет отправлен в отставку. Буцаев также перестанет занимать должность генерального менеджера клуба.Буцаев работал в ХК «Сочи» с момента вступления клуба в КХЛ, с сезона-2014/15. В первые два года своей работы он выводил команду в плей-офф, оба раза проиграв в первом раунде (0-4 — ЦСКА в 2015 году, 0-4 — московскому «Динамо» в 2016-м). По итогам завершившегося регулярного чемпионата «Сочи» впервые в своей истории не смог пробиться в плей-офф.Также команду покинут Михаил Кравец, Алексей Гусаров и Юрий Шундуров, помогавшие Буцаеву.