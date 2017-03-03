Бишоп: путь Василевского не будет усыпан розами, но я уверен, что он справится

Вратарь, обменянный из «Тампа-Бэй Лайтнинг» в «Лос-Анджелес Кингз», считает, что, ставший основным голкипером «молний», справится с этой ролью.«У Васи есть потенциал, чтобы быть отличным голкипером в НХЛ. Сейчас весь вопрос в том, чтобы выйти и доказывать это. На этом пути ему встретятся ухабы, он не будет усеян розами, но я уверен, что он справится», — приводятся слова Бишопа на официальном сайте НХЛ.