Результаты игрового дня МХЛ

«Амурские Тигры» на домашней площадке проиграли «Локо» со счётом 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2017, пятница. 12:00 МСК
Хабаровск
1 : 3 0:3, 0:0, 1:0
Ярославль
0:1 – Гизатуллин (Романов) – 04:40 (5x5), 0:2 – Аноховский (Павликов, Кудрявцев) – 15:54 (5x4), 0:3 – Рыбаков (Аноховский, Коваленко) – 18:58 (5x5), 1:3 – Каптелин (Карпусь, Забабурин) – 52:59 (5x4)
«Алмаз» в Уссурийске одержал победу над «Тайфуном» — 5:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2017, пятница. 12:00 МСК
Приморский край
3 : 5 0:1, 1:3, 2:1
Череповец
0:1 – Шляхтов (Степанов, Калугин) – 11:22 (5x4), 0:2 – Гераськин (Кодола, Лощенко) – 21:40 (5x5), 0:3 – Данилов (Шляхтов) – 22:22 (5x5), 0:4 – Данч (Орлов, Чекмарёв) – 28:20 (5x5), 1:4 – Островский (Лоновенко) – 39:15 (5x4), 2:4 – Лоновенко (Щенков) – 50:51 (5x4), 3:4 – Прокопенко (Гершкович) – 51:21 (5x5), 3:5 – Данилов (Степанов, Шляхтов) – 59:19 (5x4)
«Красная Армия» в гостях одолела «Чайку» со счётом 3:2 ОТ.
МХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2017, пятница. 13:00 МСК
Нижний Новгород
2 : 3 1:2, 0:0, 1:0, 0:1
Москва
0:1 – Попугаев (Луговяк) – 01:39 (5x5), 1:1 – Горбунов (Родионычев) – 06:52 (5x5), 1:2 – Каштанов (Мокрицын) – 15:12 (5x5), 2:2 – Веряев (Горбунов) – 42:00 (5x5), 2:3 – Силаев (Луговяк) – 63:30 (3x3)
СКА-1946 взял верх над «СКА-Серебряными Львами» — 4:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2017, пятница. 13:00 МСК
Санкт-Петербург
4 : 3 0:0, 4:1, 0:2
Санкт-Петербург
1:0 – Шепитько (Петьков) – 21:06 (5x5), 2:0 – Николаев – 22:36 (5x5), 2:1 – Селютин (Кныжов, Полодян) – 28:29 (5x4), 3:1 – Ожгихин (Петьков) – 31:35 (5x5), 4:1 – Шепитько (Сёмин, Ожгихин) – 35:13 (5x5), 4:2 – Маняхин (Полодян, Мишкин) – 45:38 (5x5), 4:3 – Полодян (Шаповалов, Мисников) – 57:07 (5x4)
«Омские Ястребы» на домашнем льду проиграли «Толпару» — 1:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2017, пятница. 14:00 МСК
Омская область
1 : 3 0:0, 0:1, 1:2
Уфа
0:1 – Скориков (Маргамов) – 27:25 (5x5), 1:1 – Ширгазиев (Минеев) – 50:27 (5x5), 1:2 – Янчук – 55:09 (5x5), 1:3 – Маргамов – 59:52 (en)
«Авто» на выезде справился с «Белыми Медведями» со счётом 2:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2017, пятница. 16:00 МСК
Челябинск
1 : 2 0:0, 1:2, 0:0
Екатеринбург
0:1 – Рассейкин (Носков, Воронков) – 25:09 (5x5), 0:2 – Ивашов (Митякин) – 36:46 (5x4), 1:2 – Шепелев (Мелихов) – 38:02 (5x4)
«Сибирские Снайперы» одержали гостевую победу над «Ирбисом» со счётом 5:2.
МХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2017, пятница. 17:00 МСК
Альметьевск
2 : 5 1:2, 0:2, 1:1
Новосибирская область
1:0 – Козин (Логинов, Фасхутдинов) – 06:57 (5x4), 1:1 – Коротков (Локтев, Лапин) – 10:21 (5x5), 1:2 – Гриценко – 15:33 (5x5), 1:3 – Бахтин (Локтев, Наумов) – 23:53 (5x5), 1:4 – Ткаченко (Молофеев) – 35:05 (5x5), 2:4 – Динмухаметов (Козин) – 49:46 (5x5), 2:5 – Лапин (Коротков, Наумов) – 56:57 (5x5)
«Реактор» в Нижнекамске одолел «Кузнецких Медведей», несмотря на покер Андрея Караваева (5:4 ОТ).
МХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2017, пятница. 18:00 МСК
Нижнекамск
5 : 4 3:0, 1:3, 0:1, 1:0
Новокузнецк
1:0 – Дзедаев (Галеев) – 04:24 (5x5), 2:0 – Пачин (Фазылзянов, Бикмуллин) – 05:19 (5x5), 3:0 – Пачин (Фазылзянов, Бикмуллин) – 14:29 (5x5), 4:0 – Хисамутдинов (Хафизов) – 26:45 (5x5), 4:1 – Караваев (Пархоменко, Лудцев) – 31:51 (5x5), 4:2 – Караваев (Пархоменко) – 35:00 (5x5), 4:3 – Караваев (Пархоменко) – 39:43 (5x5), 4:4 – Караваев – 46:03 (5x5), 5:4 – Хафизов (Хисамутдинов) – 64:54 (4x4)
МХК «Динамо» СПб дома победил ХК «Рига» со счётом 3:1.
МХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2017, пятница. 18:30 МСК
Санкт-Петербург
3 : 1 1:0, 1:0, 1:1
Рига
1:0 – Завьялов (Зеленков, Васин) – 03:02 (5x5), 2:0 – Горбачёв (Завьялов, Зеленков) – 29:46 (5x5), 3:0 – Агалаков (Налетов, Васин) – 47:35 (5x5), 3:1 – Разгалс (Гегерис, Спруктс) – 51:21 (5x5)
«Крылья Советов» в гостях уступили ХК МВД со счётом 2:3.
МХЛ - регулярный чемпионат
03 марта 2017, пятница. 19:00 МСК
Балашиха
3 : 2 0:1, 1:1, 2:0
Москва
0:1 – Кудрявцев (Полуэктов, Садретдинов) – 12:47 (5x4), 0:2 – Зайцев (Мешков) – 34:38 (5x5), 1:2 – Торопченко (Озеров, Леонов) – 36:16 (5x4), 2:2 – Панкратов (Долгушкин) – 49:36 (5x5), 3:2 – Бешаров (Леонов) – 52:40 (5x4)