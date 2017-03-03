«Чикаго» вызвал из АХЛ вратаря Джеффа Гласса из-за травмы Дарлинга

«Чикаго Блэкхоукс» вызвал из АХЛ вратаря. Об этом сообщается в официальном «твиттере» клуба. Второй голкипер «ястребов»из-за травмы верхней части тела не сможет принять участие в матче с «Нью-Йорк Айлендерс», Гласс заменит его в роли бэкапа.Гласс начинал сезон в фарм-клубе «Торонто», но после был обменян в «Рокфорд» — фарм-клуб «Чикаго». В текущем сезоне голкипер провёл 15 матчей в АХЛ, одержав шесть побед с процентом отражённых бросков 91,1 и коэффициентом надёжности 2,54. На счету Гласса нет ни одного матча в НХЛ, с 2009 по 2016 год он выступал в КХЛ.