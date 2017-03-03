«Медвешчак» должен подать документы для участия в чемпионате КХЛ до 15 июля

«Медвешчак» должен подать необходимые документы для участия в КХЛ сезона-2017/18 до 15 июля, иначе будет автоматически исключён из чемпионата. Ранее клуб сообщил, что австрийская лига EBEL одобрила его заявку на участие в следующем сезоне, однако окончательное решение «Медвешчак» вынесет к 15 марта.«Согласно статье 8 спортивного регламента КХЛ состав участников чемпионата определяется и утверждается советом директоров КХЛ перед началом каждого сезона. Зарубежный клуб обязан соответствовать требованиям, указанным в статье 51 правового регламента КХЛ. Эта статья также определяет крайний срок предоставления зарубежным клубом в лигу документов, необходимых для участия в чемпионате, — 15 июля.В случае, если ХК „Медвешчак“ не выполнит требований правового регламента лиги, он будет автоматически не включён в состав участников чемпионата сезона-2017/18. КХЛ не считает возможным комментировать заявления клубов о решении выступать в других лигах», — цитирует ТАСС пресс-службу лиги.