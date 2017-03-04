Холланд: надеюсь, на драфте «Детройт» сможет укрепить команду на ближайшие годы

Генеральный менеджер «Детройт Ред Уингз»сказал, что планирует усилить команду на ближайшем драфте. Перед дедлайном «Детройт» обменял Томаша Юрчо, Стива Отта, Брендана Смита и Томаса Ванека, получив за них выбор во втором раунде, три выбора в третьем и один — в шестом.«Хоккеисты из второго, третьего, четвёртого раунда драфта заявляют о себе. Такое происходит каждый год. Надо искать. Надеюсь, с помощью драфта этого года мы сможем укрепить команду на ближайшие шесть, восемь или 10 лет. Надо только выбор на драфте обратить в игрока», — приводятся слова Холланда на официальном сайте НХЛ.