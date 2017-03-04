Шнайдер: процесс обновления занимает время, но результат придёт к «Дэвилз»

Вратарь «Нью-Джерси Дэвилз»поделился мнением о работе генерального менеджера, а также выразил уверенность в том, что в будущем команда сможет занимать более высокие позиции. «Дьяволы» не попадали в плей-офф с 2012 года, когда дошли до финала. В текущем сезоне команда занимает 14 место на Востоке, набрав 62 очка в 63 матчах.«Рэй работает второй год, но он уже сделал множество полезных вещей. Это сложно не заметить. Порой на изменения нужно время. И сейчас, чтобы сделать шаг вперёд, всё находится в руках костяка команды и ребят, которые планируют здесь задержаться.Результат рано или поздно придёт. Вот почему этот год надо завершить достойно, выиграть как можно больше матчей и посмотреть, что произойдёт. Но ничего просто так не бывает. Надо отдаваться и быть уверенными в нашем игровом стиле. Посмотрим, что будет, если нам это удастся, но процесс обновления в любом случае занимает время», — приводит слова Шнайдера официальный сайт НХЛ.