«Питтсбург» победил «Тампу», Малкин забил 2 гола, Кучеров — 1

«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Тампу-Бэй Лайтнинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на «Пи-Пи-Джи Пейнтс Арене» в Питтсбурге и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.Дублем в составе «Питтсбурга» отметился российский нападающий, забивший на 29-й и 37-й минутах. Ещё по шайбе забросили Марк Штрайт (43-я минута), Джастин Шульц (57) и Том Кюнхакль (60). В составе «Тампы» отличились Адам Эрне (27) и(24).Малкин, помимо двух голов, отметился результативной передачей. Также один ассист на свой счёт записал нападающий «Тампы» Владислав Наместников. Голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский участия в матче не принимал.