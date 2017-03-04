«Сент-Луис» проиграл 5-й матч кряду, уступив «Виннипегу», Уилер набрал 3 очка

«Виннипег Джетс» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Эм-Ти-Эс-центре» в Виннипеге и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.Дублем в этом матче отметился(11-я и 59-я минуты), ещё один гол на счету Брайана Литтла (58). Уилер также записал на свой счёт голевую передачу. Голкипер «Джетс» Коннор Хеллебайк отразил все 29 бросков по своим воротам, оформив «сухарь».Нападающий «Блюз» Владимир Тарасенко провёл на льду 18 минут.Это поражение стало для «Сент-Луиса» пятым подряд.