Малкин провёл свой 700-й матч в НХЛ за карьеру

«Почему я очень результативно играю с «Тампой»? Об этом я не задумывался. Просто стараюсь показать свой лучший хоккей. Сегодня у нас хорошо работало большинство, мы забили хорошие и очень важные голы. Было приятно после поражений от «Далласа» и «Чикаго» на выезде вернуться домой и победить. Здорово, что к нам пришёл Штрайт, это хороший защитник с большим опытом, он классно видит площадку, у него отличный бросок.
Что касается моих голов, то сегодня я забивал с передач Кессела, который сам любит и умеет бросать, но всегда сделает пас открытому партнёру. Сколько я забил в сезоне, 28 голов? Думаю, что Кессел отдал мне все 28 этих передач. 700 матчей в НХЛ? Я счастлив, что попал в такую команду, как «Питтсбург». Это отличная организация и отличный коллектив», — приводит слова Малкина официальный сайт клуба.