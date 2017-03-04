«Торонто» уступил «Анахайму», продлив серию поражений, Зайцев набрал 1 очко

«Анахайм Дакс» обыграл «Торонто Мэйпл Лифс» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась в «Хонда-центре» в Анахайме и завершилась со счётом 5:2 в пользу хозяев.В составе «Анахайма» дубль оформил Рикард Ракелль (11-я и 30-я минуты), ещё по голу забили Якоб Сильверберг (30), Сами Ватанен (42) и Патрик Ивз (59). За «Торонто» шайбы забросили Зак Хайман (17) и Назем Кадри (26).Защитник «Мэйпл Лифс»отдал одну голевую передачу. Его коллега по амплуа Алексей Марченко провёл на льду 14 минут, нападающий Никита Сошников отыграл 11 минут.Это поражение стало для «Торонто» пятым подряд.