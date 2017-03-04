Евгений Малкин стал первой звездой игрового дня НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.
Первой звездой стал нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, набравший три (2+1) очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2), который стал для него 700-м в лиге.
Второй звездой признали вратаря «Виннипег Джетс» Коннора Хеллибайка, отразившего все 29 бросков по своим воротам в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:0).
Замкнул тройку форвард «Анахайм Дакс» Рикард Ракелль, забивший два гола в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).