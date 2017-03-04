Евгений Малкин стал первой звездой игрового дня НХЛ

Официальный сайт Национальной хоккейной лиги определил трёх лучших хоккеистов завершившегося игрового дня.Первой звездой стал нападающий «Питтсбург Пингвинз», набравший три (2+1) очка в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:2), который стал для него 700-м в лиге.Второй звездой признали вратаря «Виннипег Джетс», отразившего все 29 бросков по своим воротам в матче с «Сент-Луис Блюз» (3:0).Замкнул тройку форвард «Анахайм Дакс», забивший два гола в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (5:2).