Жюльен: «Монреаль» подтянул игру в обороне, теперь нужно заняться нападением

Главный тренер «Монреаль Канадиенс»поделился мнением о последних матчах команды.«Когда я пришёл в команду, тут были проблемы. Не хочу сказать, что они опустились на самое дно, но уверенности команде явно не хватало. Сложно всё изменить в один момент. Надо двигаться шаг за шагом.Мы подтянули игру в обороне, и у нас появился шанс на победу в каждой игре. Мы выиграли четыре матча подряд, и сейчас ребята чувствуют себя лучше. Так что теперь мы стали заниматься игрой в нападении.Игра Прайса? У каждой успешной команды в НХЛ есть выдающийся голкипер. Мы не исключение», – цитирует Жюльена официальный сайт лиги.