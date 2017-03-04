Питерс: Лэк только на 60-м месте в лиге по отражённым броскам, это плохо

Главный тренер «Каролины Харрикейнз»подверг критике голкипера команды«Станут ли последние 22 игры сезона соревнованием между Уордом и Лэком? Я не вижу в этом соревнования. Эдди провёл 10 матчей и слабо отыграл последнюю встречу. Не будем себя обманывать. У нас есть вратарь, который сильнее его, и статистика это подтверждает.Я это вижу именно так. Посмотрите на статистику 60 вратарей, сыгравших 10 матчей в НХЛ. Посмотрите на показатель отражённых бросков. Он там на 60-м месте. А в лиге всего 30 команд. Это плохо.Твои партнёры стараются. Так что стоит поддержать их, выручить команду в нужный момент. Это не повредит», – цитирует Питерса официальный сайт лиги.