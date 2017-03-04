Йео: пять поражений подряд — серьёзная пощёчина для «Сент-Луиса»

Главный тренер «Сент-Луис Блюз»поделился эмоциями после поражения в матче с «Виннипег Джетс», которое стало для его команды пятым подряд.«Пять поражений подряд – это серьёзная пощёчина команде. Я думаю, что порой мы отдаёмся в руки судьбы, не прилагая никаких усилий.Некоторые ребята – и Хаттон был одним из них – демонстрировали большое стремление, это было очень заметно. И были другие, чьё стремление не соответствует той ситуации, в которой мы находимся», – приводит слова Йео официальный сайт НХЛ.