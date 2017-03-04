Скудра: в «Торпедо» хромает оборона, не хватает первой пары защитников

Главный тренер «Торпедо»высказался о селекционных планах нижегородской команды.«По селекции говорить рано. Нашей линии обороны не хватает мастерства по большому счёту, играем без хорошей первой пары защитников. Есть хорошие ребята, но качество действий, в том числе в атаке, хромает. Остро не хватает качественных действий от игроков обороны, нужны новички в первую пару.По иностранцам могу сказать, что они не показали всего, на что способны. Хотели убрать легковесность в нашей игре с помощью трансферов, но не всё получилось. Тяжело подобрать мастеровитого и «духовитого» иностранца. Могу сказать, что наш легионерский состав изменится», — сказал Скудра на пресс-конференции.