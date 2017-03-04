Кожевников: Буцаев без работы не останется

Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников поделился мнением о выступлении хоккейного клуба «Сочи» в нынешнем чемпионате. Команда не попала в плей-офф, а её главный тренер Вячеслав Буцаев будет отправлен в отставку.
«Работа у Славы удачная. Мне нравилось, как команда играет. Конечно, в течение сезона у команды были проблемы с финансированием, но у Буцаева был хороший коллектив. Думаю, что он без работы не останется», — передаёт слова Кожевникова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.