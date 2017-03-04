Ткачёв: «Адмирал» четыре матча играл с «Авангардом» на равных, но сил не хватило

Нападающий «Адмирала»подвёл итоги серии (2-4) с «Авангардом».«Матчи были все напряжённые, от ножа. Жёсткий хоккей. Надо было проявлять характер и биться всей командой, чтобы достичь победы. Четыре игры мы играли неплохо, на равных с „Авангардом“. Потом силёнок, эмоций не хватило. Я бы не сказал, что соперник как-то перестроился. Скорее мы им дали много свободы, чистого льда. У нас было много травмированных игроков. Мы пытались биться в том числе и за них. Но где-то нам сил и удачи не хватило.Не сказать, что я в этой серии специально жёстко играл против Соботки. Мы выходили друг против друга: где-то я в него врежусь, где-то он в меня», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.Посмотретьможно на официальном канале «Адмирала» на сервисе Youtube.