Кронвалль: у «Локомотива» найдутся свои джокеры и тузы в рукаве против ЦСКА

Капитан ярославского «Локомотива»рассказал о том, что, по его мнению, будет самым важным в противостоянии с ЦСКА.«Нам предстоит играть с лучшей командой лиги, по крайней мере, в регулярном чемпионате, так что всё очевидно. Нужно исключить собственные ошибки, прежде всего при игре в обороне. Если мы не будем сами дарить ЦСКА моменты и голы, то у нас есть шансы одолеть их.Не скажу, что голы наших защитников – это домашняя заготовка. Нападающие создавали хороший трафик перед воротами, потому нам было чуть легче подключаться. У армейцев тоже много очков набрали защитники. Думаю, в этом нет ничего удивительного: идёт плей-офф, у всех есть цель и желание идти на ворота. Нужно добывать победы, а уж кто сделает решающее касание – нападающий, защитник, вратарь, — не важно.ЦСКА прошёл «Йокерит», но у нас против них найдутся свои джокеры и тузы в рукаве. Мы будем биться с ними с полной отдачей, что называется, до смерти, покажем свой лучший хоккей. Конечно, удача важна, но мы верим прежде всего не в неё, а в собственные силы. Случается всякое, но я не думаю, что ЦСКА будет ещё забивать сам себе. Вынуждать их ошибаться, забивать голы – это работа нашей команды. Если мы всё сделаем правильно, то добьёмся успеха», — передаёт слова Кронвалля корреспондент «Чемпионата» Егор Синицын.