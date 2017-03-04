Медведев: «Адмирал» дал достойный бой, а мы не могли привыкнуть к их площадке

Защитник «Авангарда»подвёл итоги серии матчей с «Адмиралом» (4-2).«У нас был достойный соперник, который дал нам достойный бой. Первая игра, конечно, затяжная была, но очень важная – мы сумели добиться успеха в ней. Второй матч дома уверенно выиграли и, приехав во Владивосток со счётом 2-0 в серии, сделали 2-2, к сожалению. Мы довольно долго не могли привыкнуть к размеру площадки, не могли синхронно выполнять все те задачи, которые от нас требовались. И надо отдать должное Бобкову – здорово играл.В пятом матче дома уже некуда было отступать. Мы в очередной раз разобрали соперника и выиграли со счётом 6:0. Я считаю, это был шаг к победе, которую «Авангард» уже на выезде закрепил. Помог, наверное, быстрый гол. Хочется отметить реализацию моментов. Если б мы забили чуть пораньше в тех матчах, то игра, наверное, была бы другая. Но как сложилось – так сложилось. Мы выиграли, и это главное», — цитирует Медведева официальный сайт клуба.