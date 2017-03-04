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Юньков: по ходу серии с «Адмиралом» у «Авангарда» не было никакой паники

4 марта 2017, суббота. 16:43. Хоккей
Нападающий «Авангарда» Михаил Юньков подвёл итоги серии (4-2) с «Адмиралом».

«В плей-офф лёгких серий не бывает. Мы изначально ожидали такого сопротивления от «Адмирала». Хорошая команда против нас играла. Мы, наверное, чуть-чуть были лучше. И дома, и на выезде тяжело играть. Хорошо, что выиграли одну игру на чужой арене.

С течением серии мы начали более строго играть, меньше ошибаться. Выполнили установку тренера. Паники внутри команды никакой не было. Мы играли спокойно, мы всё можем. Главное — быть дружными и вместе идти к победам. Мы работаем над обороной, самоотдачей.

«Адмирал» — хорошая команда. Быстрая. За счёт самоотдачи играют, все выкладываются. Кроме того, их дворец сыграл им на пользу», — передаёт слова Юньков корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
ХК Авангард ХК Адмирал Михаил Юньков
Новости. Хоккей
4 марта 2017, суббота
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