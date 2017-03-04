Юньков: по ходу серии с «Адмиралом» у «Авангарда» не было никакой паники

Нападающий «Авангарда»подвёл итоги серии (4-2) с «Адмиралом».«В плей-офф лёгких серий не бывает. Мы изначально ожидали такого сопротивления от «Адмирала». Хорошая команда против нас играла. Мы, наверное, чуть-чуть были лучше. И дома, и на выезде тяжело играть. Хорошо, что выиграли одну игру на чужой арене.С течением серии мы начали более строго играть, меньше ошибаться. Выполнили установку тренера. Паники внутри команды никакой не было. Мы играли спокойно, мы всё можем. Главное — быть дружными и вместе идти к победам. Мы работаем над обороной, самоотдачей.«Адмирал» — хорошая команда. Быстрая. За счёт самоотдачи играют, все выкладываются. Кроме того, их дворец сыграл им на пользу», — передаёт слова Юньков корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.