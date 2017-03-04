Юньков: по ходу серии с «Адмиралом» у «Авангарда» не было никакой паники

Нападающий «Авангарда» Михаил Юньков подвёл итоги серии (4-2) с «Адмиралом».
«В плей-офф лёгких серий не бывает. Мы изначально ожидали такого сопротивления от «Адмирала». Хорошая команда против нас играла. Мы, наверное, чуть-чуть были лучше. И дома, и на выезде тяжело играть. Хорошо, что выиграли одну игру на чужой арене.
С течением серии мы начали более строго играть, меньше ошибаться. Выполнили установку тренера. Паники внутри команды никакой не было. Мы играли спокойно, мы всё можем. Главное — быть дружными и вместе идти к победам. Мы работаем над обороной, самоотдачей.
«Адмирал» — хорошая команда. Быстрая. За счёт самоотдачи играют, все выкладываются. Кроме того, их дворец сыграл им на пользу», — передаёт слова Юньков корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.