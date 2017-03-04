Савченко: нельзя заранее отдавать победу «Магнитке», счёт в серии 0-0

Защитник «Барыса»поделился впечатлениями после победы в серии с «Трактором» (4-2).«Второй раз в истории КХЛ вышли во второй раунд, здорово. Мы начали сезон плохо, и в нас уже никто особо не верил, но в ходе сезона мы исправились и смогли доказать. Ничего страшного, что теперь играть с действующим чемпионом. Нам тренер показал видео, как австралийский конькобежец стал олимпийским чемпионом, хотя был последним. Заранее отдавать победу „Магнитке“ нельзя. Счет 0:0, ничего еще не ясно», — приводит слова Савченко Sports.kz.