Доус — первый иностранец в списке 100 лучших снайперов чемпионатов страны

Нападающий «Барыса»стал первым иностранцем в списке 100 лучших снайперов отечественных чемпионатов. В серии первого раунда плей-офф с «Трактором» он забросил 179-ю шайбу.По суммарному количеству шайб, заброшенных в регулярных чемпионатах КХЛ, Доус занимает общее четвёртое место после Сергея Мозякина (284), Даниса Зарипова (199) и Александра Радулова (169). У Доуса пока 161 гол. По суммарному количеству шайб, заброшенных в КХЛ, Доус (179 голов) — на пятом месте, уступая Мозякину (337), Зарипову (243), Александру Радулову (193) и Александру Пережогину (188).В списке снайперов-иностранцев в КХЛ Доус — безоговорочный лидер, в активе его ближайшего преследователя и партнёра по команде Брэндона Боченски 160 голов.