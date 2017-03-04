Карлссон: в серии с «Магниткой» не собираемся сдаваться и хотим побеждать

Вратарь «Барыса»подвёл итоги серии с «Трактором» (2:1, 4-2), а также поделился ожиданиями от второго раунда плей-офф, в котором астанинцы встретятся с магнитогорским «Металлургом».«Мы с Францоузом оба играли хорошо, не так много голов было забито в последних играх. После первых двух счёт был 2:1, 3:1. Францоуз отлично справлялся, ну а я горжусь, что смог помочь команде выйти в следующий раунд. Мы знали, что будет трудно. Хотели выиграть здесь, в Астане, отдохнуть пару дней и быть готовыми к следующему раунду. Очень счастлив!Хорошо, что появилось ещё два дня на восстановление. Серия была очень сложной, нам необходимо пару дней отдохнуть, подготовиться. Сегодня мы начали не очень хорошо, но во втором периоде играли здорово, забили быстрый гол в третьем. Боролись отчаянно и выиграли 2:1, идеально.В серии с „Магниткой“ будет интересно. Тяжёлая серия предстоит, но шанс есть всегда. И в играх против одного из лидеров мы не собираемся сдаваться и хотим побеждать. Мы показали, что сильны дома, будем продолжать усиленно работать в защите, атаковать и забивать. А также надеемся, что наш капитан Брэндон Боченски вернётся в строй и мы усилимся, однозначно», — цитирует Карлссона Sports.kz.