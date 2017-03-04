Нападающий «Салавата» Воробьёв может подписать контракт с фарм-клубом «Флайерз»

Нападающий «Салавата Юлаева»может в ближайшее время уехать в Северную Америку. Как сообщил в своём «твиттере» инсайдер Тони Андрокитис, агент 20-летнего игрока ведёт переговоры с «Филадельфией Флайерз».Отмечается, что речь может идти либо о контракте новичка, либо о просмотровом контракте с фарм-клубом «Филадельфии» — «Лихай Велли».«Салават Юлаев» выбыл из розыгрыша Кубка Гагарина после поражения команды в серии матчей первого раунда плей-офф с «Ак Барсом» (1-4). В текущем сезоне Воробьёв провёл 49 матчей в КХЛ, набрав 11 (3+8) очков, а также стал бронзовым призёром молодёжного чемпионата мира в составе сборной России.