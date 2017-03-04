«Снежные Барсы» обыграли «Тюменский Легион», «Мамонты Югры» победили «Алтай»

4 марта в регулярном чемпионате МХЛ состоялись два матча.«Снежные Барсы» в Астане обыграли «Тюменский Легион» со счётом 3:0.Шайбы забросили Азиз Сейтанов, Артём Ананичев и Александр Мелихов. Вратарь Артём Леонтьев провёл сухой матч.«Мамонты Югры» одержали гостевую победу над «Алтаем» со счётом 6:4.В составе усть-каменогорской команды отличились Александр Меньщиков, забросивший дважды, а также Егор Константинов и Демид Лучников. У победителей дубли оформили Кирилл Марченко и Константин Беркутов, ещё по шайбе забили Александр Яремчук и Степан Грымзин.