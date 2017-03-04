В. Воробьёв: СКА — непростой соперник, «Динамо» будет искать к нему ключи

Тренер московского «Динамо»подвёл итоги серии с «Торпедо» (4-1), а также рассказал, как команда готовится ко второму раунду плей-офф, где встретится со СКА.«Серия получилась интересной для болельщиков, потому что первые четыре игры ушли в овертайм. Это интересно, но мы потратили много сил. Было много борьбы, контакта. Самое главное, перетерпели, проявили характер и довели серию до победы.В плей-офф на первые роли выходят настрой, выполнение задание, игровая дисциплина, самоотверженность, желание победить. Здорово, что, даже когда проигрывали 0:2 по ходу матча, терпели, переламывали и доводили дело до победы. Это придаёт дополнительную уверенность.Во втором раунде нас ждёт очень непростой соперник. У нас есть время немного вздохнуть, будем приводить себя в порядок, поработаем. Думаю, подойдём в оптимальном состоянии к играм с этим серьёзным соперником. У СКА хорошая оборона, хорошие вратари, хорошая атака. Будем подбирать ключи к этой команде, настраиваться, разбирать большинство, искать пути, как это преодолеть и победить», — цитирует Воробьёва пресс-служба клуба.